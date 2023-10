Levi Strauss abbassa le previsioni annuali

Levi Strauss & Co

(Teleborsa) -, una delle maggiori aziende al mondo di abbigliamento, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 27 agosto) condi 1,5 miliardi di dollari, in linea con quelli dell'anno precedente su base reported e inferiori del 2% su base a valuta costante. L'è stato di 10 milioni di dollari (vs 173 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2022), mentre l'utile netto rettificato di 112 milioni di dollari (vs 161 milioni di dollari). L'utile per azione è stato di 0,02 dollari (vs 0,43 dollari), mentre l'è stato di 0,28 dollari (vs 0,40 dollari)."Abbiamo conseguito un EBIT rettificato e un EPS diluito rettificato in linea con le nostre aspettative, navigando in un ambiente operativo difficile - ha affermato il CFO Harmit Singh - Mentre abbiamo notato un miglioramento sequenziale del business in tutta l'azienda come siamo passati al terzo trimestre con luglio e agosto in rialzo rispetto all'anno precedente, data la, stiamo adottando unriguardo alle nostre previsioni per il quarto trimestre".L'aziendaora che i ricavi resteranno stabili o saranno in aumento dell'1% nell', rispetto alla previsione precedente di crescita compresa tra l'1,5% e il 2,5%, e si aspetta un utile per azione rettificato nella fascia bassa del range di previsione precedente compreso tra 1,10 e 1,20 dollari.