Lindbergh, due investitori professionali acquistano il 2,94% ai blocchi

Lindbergh

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha comunicato l'specializzati in investimenti in PMI Italiane quotate e quotande con un particolare focus sul mercato EGM, a seguito dell'acquisto da PINVEST S.r.l. (società controllata al 100% dal presidente Marco Pomè) di complessive 250.000 azioni ordinarie, pari a circa il 2,94% del capitale sociale di Lindbergh.Le due operazioni sono avvenute, in data odierna, entrambe ad un, in particolare il primo investitore ha acquistato 150.000 azioni pari a circa l'1,76% del capitale (per un controvalore di 270.000 euro), mentre il secondo investitore ha acquistato 100.000 azioni pari a circa l'1,18% del capitale sociale (per un controvalore di 180.000 euro), per un controvalore complessivo di 450.000 euro.A seguito delle due operazioni ile la nuova composizione del capitale di Lindbergh vede: Pibes S.r.l. al 28,67%, Pinvest S.r.l. al 22,48%, Livingston S.r.l. al 13,57%, altri azionisti individualmente inferiori al 5% e sottoposti a Lock-up al 1,73% e azioni proprie all'1,08%.