Piazza Affari positiva trainata dalle banche, strappa Maire

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banco BPM

BPER

Banca MPS

Unicredit

Telecom Italia

Deutsche Bank

Vivendi

Campari

Prysmian

Leonardo

Maire Tecnimont

Intercos

Buzzi Unicem

Credem

Alerion Clean Power

Antares Vision

Caltagirone SpA

MutuiOnline

(Teleborsa) -. Il mercato americano è infatti migliorato dopo un'apertura negativa, a causa di un mercato del lavoro ancora forte e che potrebbe spingere la Fed a un altro aumento dei tassi. In particolare, il mese scorso gli occupati non agricoli sono aumentati di 336.000 unità negli Stati Uniti, ben al di sopra dei 170.000 posti di lavoro del consensus.Sul fronte europeo, glisono aumentati più del previsto nel mese di agosto, mentre nello stesso mese si è registrata una flessione dellePer quanto riguarda la politica monetaria,(membro del Consiglio direttivo della BCE) ritiene che potrebbe essere necessario alzare nuovamente i tassi di interesse se salari, profitti o nuovi problemi di approvvigionamento dovessero far crescere l'inflazione.(Banca dei Paesi Bassi) crede che la BCE abbia una possibilità credibile di riportare l'inflazione all'obiettivo del 2% nel 2025 dopo aver aumentato i tassi di interesse al livello attuale.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,44%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.832,7 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 82,2 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +201 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con ilpari al 4,91%.ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,06%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,58%, eavanza dello 0,88%., ilchiude la giornata con un aumento dell'1,17%, a 27.813 punti; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,12%. Sale il(+0,78%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo il(+0,45%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,46%),(+3,00%),(+2,88%) e(+2,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -5,89% (dopo il downgrade dia "sell" e le incertezze sulla rete seguenti al meeting tra MEF e). Tentenna, che cede l'1,43%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,16%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,07%.del FTSE MidCap,(+14,23%, che continua il rally di ieri dopo un maxi contratto da 8,7 miliardi di dollari ad Abu Dhabi),(+2,64%),(+2,21%) e(+1,99%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -4,23%. Scende, con un ribasso del 4,13%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,81%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,60%.