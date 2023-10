Bankitalia: cartolarizzazioni di prestiti "brown" sono cresciute più di quelle "green"

(Teleborsa) - Ledi prestiti(le cosiddette "brown") sonorispetto a quelle verso attività più sostenibili, suggerendo una preferenza delle banche a mantenere in bilancio i prestiti verso i settori relativamente più "verdi". È la conclusione di uno studio pubblicato dallae riferito al mercato delle cartolarizzazioni verdi originate dalle banche italiane nel periodo 2010-2019I ricercatori sottolineano che al momentoper identificare le cosiddette "cartolarizzazioni verdi". Da un punto di vista teorico, una cartolarizzazione può essere etichettata come verde se la garanzia della cartolarizzazione è verde o se i proventi derivanti dall'operazione sono dedicati ad attività e progetti green.se una determinata cartolarizzazione è assistita da un green collaterale valutare come verranno utilizzati concretamente i proventi dell'operazione è ancora più difficile.