Citigroup vende a HSBC l'attività di consumer wealth in Cina

(Teleborsa) - La banca statunitenseha annunciato la vendita del suo portafoglio di beni di consumo onshore in Cina, compresi clienti, asset in gestione (AUM) e depositi al gruppo britannico. La transazione copre un totale di depositi e asset di investimento pari a circa 3,6 miliardi di dollari. Idella transazionee l'accordo dovrebbe concludersi nella prima metà del 2024.L'annuncio fa avanzare la liquidazione delle attività di consumer banking di Citi in Cina, annunciata nel dicembre 2022. Citi ha annunciato per la prima volta il suo piano di uscire dal consumer banking in Cina nell'aprile 2021, come parte del più ampio aggiornamento della strategia globale. L'annuncio, dove la banca ha una posizione di leadership.Da quando ha annunciato l'in Asia, Europa, Medio Oriente e Messico come parte del suo rinnovamento strategico, Citi ha ora terminato le vendite in otto mercati tra cui Australia, Bahrein, India, Malesia, Filippine, Taiwan, Tailandia e Vietnam.Citi prevede di completare la vendita delle sue attività consumer inentro la fine dell'anno. Oltre alla, sono in corso le già annunciate chiusure delle attività consumer di Citi ine della presenza complessiva in. Citi ha inoltre annunciato che perseguirà un'IPO delle sue operazioni bancarie consumer, small business e middle market in