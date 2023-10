Metro Bank, AuCap da 325 milioni di sterline. Primo azionista al 53%

Metro Bank

(Teleborsa) -, banca britannica focalizzata sulla clientela retail, ha annunciato unda 325 milioni di sterline, di cui 150 milioni di sterline di nuovo capitale e 175 milioni di sterline di nuove emissioni MREL, insieme a 600 milioni di sterline di, forniti principalmente da azionisti e obbligazionisti esistenti. L'annuncio è arrivato alla fine di una settimana tumultuosa, con colloqui urgenti con le autorità per rafforzare il proprio bilancio e scambi volatili in Borsa.L'aumento di capitale è guidato da(del miliardario colombiano Jaime Gilinski, il maggiore azionista di Metro Bank, che contribuisce con 102 milioni di sterline. Spaldy Investments Limited diventerà l'azionista di controllo di Metro Bank al completamento dell'operazione con una partecipazione pari a circa il 53%.Metro Bank ha detto anche di portare avanti discussioni per unafino a 3 miliardi di sterline di, che si prevede ridurrà gli RWA di circa 1 miliardo di sterline (ipotizzando una vendita di asset di circa 3 miliardi di sterline), aumenterà il rapporto CET1 di Metro Bank e accrescerà gli utili nel 2024."L'annuncio segna unper Metro Bank, facilitando la realizzazione di una continua crescita redditizia nei prossimi anni - ha commentato il- Metro Bank ha realizzato un utile al netto delle tasse nel terzo trimestre del 2023 e continua a dimostrare uno slancio continuo mentre ci impegniamo a raggiungere la nostra ambizione di essere la banca comunitaria numero uno del Regno Unito".