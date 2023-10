SOL, due acquisizioni in Germania e una in Sicilia

SOL

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medicale a domicilio, ha annunciato la, di cui due internazionali, attraverso partnership strategiche.La prima, finalizzata attraverso la controllata AIRSOL, riguarda il, leader a livello globale nel campo della diagnostica del sonno. Nell'esercizio 2022, SOMNOmedics ha registrato un fatturato di circa 20 milioni di euro, con un organico di 140 persone e attività in oltre 45 Paesi del mondo.La seconda, sempre tramite AIRSOL, riguarda il, leader nell'area di Amburgo nella produzione e distribuzione di ghiaccio secco e nel settore dell'anidride carbonica. L'operazione punta a rafforzare la presenza di SOL nel settore dei gas tecnici in Germania. Nell'esercizio 2022, WONSAK ha registrato un fatturato di circa 4 milioni di wuro, con un organico di 25 dipendenti. Michael Wonsak continuerà a gestire WONSAK quale managing director insieme al management di SOL.La terza riguarda il, azienda attiva in Sicilia nella progettazione e produzione di ausili, protesi ed ortesi su misura, da parte della società ITOP Officine Ortopediche, posseduta al 51% da AIRSOL e al 49% da Francesco Mattogno. Dopo aver acquistato una quota da Salvatore Ferranti, ITOP ha fuso la propria controllata ITOP Sicilia nel Centro Ortopedico Ferranti, così da creare un operatore primario della tecnica ortopedica in Sicilia. Il Centro Ortopedico Ferranti - Gruppo VIVITOP oggi vanta un team composto di 66 professionisti, tra ingegneri, tecnici ortopedici, neuropsicomotricisti, terapisti occupazionali, podologi e operatori specializzati ed un fatturato di circa 8 milioni di euro.