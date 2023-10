Kashkari: rialzo rendimenti bond potrebbe fare parte del lavoro della Fed

(Teleborsa) - "È certamentein termini di riduzione dell'inflazione". Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve Bank di Minneapolis,, ad un evento presso la Minot State University."Ma se quei rendimenti a lungo termine più elevati sono più alti perché le aspettative su ciò che faremo sono cambiate, potremmo dover effettivamente seguire le loro aspettative per mantenere quei rendimenti", ha aggiunto.A una domanda sulle possibilità che l'inflazione scenda all'obiettivo del 2% della Fed ma che il tasso di disoccupazione non aumenti bruscamente - il cosiddetto- Kashkari ha detto che sembra ""."Ci sentiamo come se fossimo sulla buona strada per un atterraggio morbido" ha sottolineato, aggiungendo però che l'economia forte potrebbe significare che la Fed potrebbe dover "frenare più forte" per far scendere l'inflazione. "Finora le previsioni sembrano promettenti, ma è", ha detto.