Mercati in stand-by con difficoltà lusso. Positiva Piazza Affari

(Teleborsa) -, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Gli investitori guardano con attenzione ai dati di settembre relativi ai prezzi alla produzione negli Stati Uniti, ai, in calendario per stasera, e all'Intanto, sui mercati europei spiccano i, dopo il crollo del colosso del lusso francese, il quale ieri sera ha comunicato che i ricavi del terzo trimestre 2023 hanno mostrato segnali di rallentamento della crescita, con la forte ondata di spesa post-pandemia che si allenta a causa dell'inflazione e delle turbolenze economiche.Sul fronte macroeconomico, inla stima finale ha confermato il, al 4,5% a/a dal 6,1% di agosto sul CPI e al 4,3% a/a dal 6,4% precedente sull'indice armonizzato, per via di effetti basi favorevoli.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,06. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,58%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,56%.Sulla parità lo, che rimane a quota +196 punti base, con ilche si posiziona al 4,67%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,11%, poco mosso, che mostra un +0,16%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,37%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 28.487 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 30.323 punti. In lieve ribasso il(-0,2%); sui livelli della vigilia il(+0,09%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,00%),(+2,85%),(+2,10%) e(+1,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,15%.scende dell'1,74%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,10%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,61%.Tra i(+9,39%),(+2,23%),(+1,74%) e(+1,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,32%. Calo deciso per, che segna un -2,7%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,51%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,90%.