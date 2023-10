Aeroporto Fiumicino, Troncone "Ampiamente superati livelli pre-Covid"

(Teleborsa) -ha giàe si trova davanti un futuro in forte sviluppo, con previsioni di ulteriore crescita al 2024. E' quanto spiegato da, Amministratore delegato di, in una intervista rilasciata alla rivistain occasione della Fiera internazionale del turismo in corso a Rimini."Nel 2023 la domanda di viaggi aerei èanche nel corso della stagione estiva", ha spiegato Troncone. "Numeri alla mano - ha continuato Troncone -, i flussi da e per Roma Fiumicino hanno ampiamente: tenendo conto delle rotte oggi inibite dal conflitto, la crescita rispetto al 2019 in questo momento è del 12%. Ma anche considerando i flussi di transito via Roma, che crescono seguendo lo sviluppo del network del nostro hub carrier, siamo comunque a numeri ormai in linea con quelli del 2019, con punte che in estate hanno superato i 140 mila passeggeri al giorno tra arrivi e partenze".Un mercato che ha visto spiccare, con il, con 34 voli diretti al giorno, di cui. Nel corso dell'ultimo mese, si èdi Roma Fiumicino, rispetto ai volumi gestiti a settembre 2019. "Il percorso di recupero è adesso compiuto. Trend sostenuto da una", ha spiegato l'AD di Adr. Sempre nel lungo raggio, Fiumicino nei primi 3 mesi invernali del 2024 "vedrà un aumento dei voli verso le destinazioni del Nord America (USA, Canada e Messico) del 50%"."Rimarranno infatti operative le rotte verso San Francisco e Washington, oltre alle crescite, rispetto al 2019, di Atlanta e New York e alla ripresa del collegamento con Città del Messico. Per la prima volta, inoltre, assisteremo al mantenimento delle operazioni sul Canada perl'intera stagione invernale, solitamente oggetto di interruzione dell'operativo nel, a fine gennaio-febbraio", ha concluso Troncone.