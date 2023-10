Dekra assegna la certificazione della parità di genere a DLA Piper

(Teleborsa) - È stata assegnata aS.r.l. ladellada parte diS.r.l. società indipendente riconosciuta a livello mondiale, specializzata in ispezioni, verifiche di conformità e certificazioni - sulla base di un processo di valutazione focalizzato su sei indicatori chiave: cultura e strategia; governance; processi delle risorse umane; opportunità di crescita e inclusione per le donne; equità retributiva di genere; sostegno alla genitorialità e all'equilibrio tra vita privata e vita professionale.Lorende così evidente e certificato il proprio impegno sui temi legati alla sostenibilità e alla diversità e inclusione.Durante glidi certificazione è emerso chiaramente come DLA Piper eccella nell’: i principi e gli obiettivi di inclusione, parità di genere e attenzione alla gender diversity dell’organizzazione risultano, cioè, coerenti con la sua visione, le finalità e i valori che caratterizzano l’ambiente di lavoro.“Aver ottenuto la certificazione della parità di genere per il nostro business services team è un passo avanti che ci rende orgogliosi perché dimostra che talento e opportunità non hanno alcun genere” ha dichiarato Wolf Michael Kuhne, Country Managing Partner di DLA Piper. “Crediamo che la parità di genere non sia solo un obiettivo; è un valore fondamentale che arricchisce la nostra organizzazione. L’importante risultato della certificazione testimonia il nostro impegno costante a cercare un ambiente inclusivo per tutti” ha concluso, COO – Head of HR & Operations Italy and Iberia di DLA Piper, in Italia.Per, Legal, Compliance and Sustainability Manager - central east Europe and Middle East DEKRA: “La Certificazione della Parità di Genere costituisce una promozione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. In Italia stiamo portando avanti queste iniziative nell’ambito del Pnrr, che sappiamo prevede anche dei vantaggi per le società che si accostano a questa tematica. Come DEKRA ci teniamo a sottolineare l’importanza della Certificazione della Parità di Genere in quanto costituisce innanzitutto un punto di garanzia. È un buon volano per migliorare l’organizzazione interna di una realtà professionale o aziendale a beneficio di uno sviluppo sostenibile e sociale”.DLA Piper si è rivolta a DEKRA Testing and Certification per la propriache questo ente sia fortemente impegnato nella promozione tra le aziende di una nuova cultura che favorisca diversità, uguaglianza e inclusione in tutte le sue forme, in primis quelle legate al gender. DEKRA ritiene che la certificazione sia un volano per ilall’interno delle organizzazioni, nella speranza che sempre più imprese scelgano questa strada per iniziare a disegnare percorsi e processi di miglioramento e formazione su questi temi. Molto si sta muovendo anche a livello legislativo, dall’attribuzione di punteggi premiali alle imprese certificate nell’ambito degli appalti pubblici, sino alla promozione della trasparenza salariale ai fini dellatra uomini e donne, obiettivo ultimo della Direttiva Europea 2023/970.“Per noi di DEKRA consegnare a DLA Piper l’attestato della certificazione della parità di genere, rappresenta un risultato importante. È un privilegio poter annoverare tra i nostri clienti un prestigioso studio così importante a testimoniare la centralità della sostenibilità nell’agenda di DEKRA. Un primo inizio e un elemento fondante per quanto riguarda la nostra strategia futura, per mettere al centro non solo le donne, ma ogni individuo. Questo per noi è il vero valore della certificazione” ha concluso, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia.