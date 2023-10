doValue, Schroders ha quota del 5,022%

Schroders

doValue

(Teleborsa) -, multinazionale inglese di gestione del risparmio, ha unanel capitale di, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati.È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 10 ottobre 2023 (non risultava alcuna quota rilevante in precedenza). La partecipazione è detenuta come "indiretta gestione non discrezionale del risparmio".