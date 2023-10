VIMI Fasteners, ricavi in crescita del 13% al 30 settembre

VIMI Fasteners

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di organi di fissaggio ad elevato contenuto ingegneristico, ha chiuso il2023 (al 30 settembre 2023) conpari 44,66 milioni di euro (+13% rispetto al 30 settembre 2022).Ilal 30 settembre 2023, al netto del valore di fatturato, risulta essere pari a 25,19 milioni di euro, di cui 16,03 milioni a valere per la restante quota dell'esercizio 2023 e i restanti 9,16 milioni a valere per il successivo esercizio 2024. Tale ammontare si confronta con un portafoglio ordini di 23,07 milioni rilevato al 30 settembre 2022.Al 30 settembre 2023, l'consolidato mostra un valore di 25,12 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 26,59 milioni al 30 giugno 2023. L'aumento del livello di indebitamento rispetto all'esercizio precedente (14,09 milioni al 31 dicembre 2022) risulta essere conseguenza dell'operazione di acquisizione di Filostamp, conclusasi ad aprile 2023.