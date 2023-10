Argentina, banca centrale porta tassi al 133% con inflazione mensile a doppia cifra

(Teleborsa) - Il Directorio delha deciso didal precedente 118%, poiché i dati sull'inflazione sono risultati peggiori del previsto: si sono assestati a settembre al 12,7% su base mensile e al 138% su base annua, al di sopra delle aspettative. La decisione della banca centrale arrivaper scegliere un nuovo presidente, nel mezzo di una crisi economica sempre più profonda.Commentano il tasso di inflazione mensile al 12,7%, la BCRA afferma che è stato trainato dal trascinamento statistico dell'accelerazione dei prezzi avvenuta in agosto, dopo la. "Gli indicatori ad alta frequenza continuano a riflettere un rallentamento nel ritmo di incremento del livello generale dei prezzi rispetto al picco della terza settimana di agosto, e suggeriscono che l'inflazione mensile mostrerebbe un significativo rallentamento in ottobre", si legge in una nota.Nonostante ciò, l'autorità monetaria ritiene opportuno aumentare la struttura dei tassi di interesse dell'economia per "consolidare questa tendenza,e favorire l'accumulo di riserve internazionali".Viene inoltre sottolineato che la politica dei tassi di interesse della banca centrale mira a "promuovere, al fine di preservare la stabilità monetaria e dei cambi".