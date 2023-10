Cina, prezzi produzione in calo su anno. Inflazione allo 0%

(Teleborsa) - L'andamento dialimentano le preoccupazioni per una crescita non lineare della grande economia asiatica.Secondo il National Bureau of Statistics, l'inflazione ha registrato un incrementodello 0%, dopo il +0,1% del mese precedente e rispetto al +0,2% atteso dagli analisti. I prezzi dei prodotti alimentari sono diminuiti del 3,2%. In particolare, il prezzo della- un alimento base nella dieta cinese - è crollato del 22% rispetto a un anno fa., invece, i prezzi al consumo mostrano una crescita dello 0,2%, a fronte del +0,3% del consensus, dopo il +0,3% precedente."A settembree l'indice dei prezzi al consumo ha continuato a crescere su base mensile, ma, influenzato dalla base di confronto più elevata nello stesso periodo dell'anno scorso, l'aumento su base annua si è stabilizzato", ha commentato Dong Lijuan, funzionario dell'Ufficio nazionale di statistica.Frenano ancora i, che a settembre hanno mostrato un decremento tendenziale del 2,5%, più grande delle attese (-2,4%), a fronte del -3% del mese precedente."A settembre, influenzato da fattori quali la graduale ripresa della domanda die il continuo aumento dei prezzi internazionali del, l'aumento su base mensile del PPI è aumentato, mentre il calo su base annua si è ridotto", ha commentato Dong Lijuan.