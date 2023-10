CNH Industrial completa l'acquisizione di Hemisphere GNSS

CNH Industrial

(Teleborsa) -, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, ha, leader mondiale nelle tecnologie di navigazione satellitare, per un corrispettivo totale di 175 milioni di dollari. L'operazione era stata annunciata a marzo 2023.L'acquisizionedi CNH, aprendo nuovi orizzonti verso ulteriori innovazioni nei segmenti delle macchine agricole e per le costruzioni."L'acquisizione di talenti e risorse di Hemisphere in CNH riflette il dinamismo dell'azienda volto a investire in tecnologia e innovazione. A partire dal 2024, porteremo ancora più valore ai nostri clienti attraverso progressi significativi nel nostro percorso verso l'", ha dichiarato Marc Kermisch, Chief Digital & Information Officer di CNH.