Compagnia dei Caraibi, ValueTrack taglia il fair value

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato aper azione (da 4,87 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium. Gli analisti scrivono che i dati del primo semestre 2023 sono stati "", con una crescita influenzata negativamente da domanda di mercato fiacca (inflazione elevata, confronto statistico a/a sfavorevole), condizioni meteorologiche avverse e cambiamenti nella strategia di distribuzione.Poiché la società si era strutturata per affrontare una crescita maggiore, isulla redditività: l'EBITDA si è attestato al pareggio, l'EBIT a -0,7 milioni di euro e l'utile netto a -1,6 milioni di euro (rispetto a 2,2 milioni nel 1sem22). L'indebitamento netto si è attestato a 3,7 milioni di euro (1,9 milioni di euro a fine anno 2022).Gli analisti fanno anche notare che nei mesi di giugno e luglio l'azienda ha subito una(clone phishing attack), che ha causato danni in contanti per circa 0,88 milioni di euro. "Questa è ovviamente unadell'azienda", si legge nella ricerca.In questo scenario, e ipotizzando un rinnovo dell'accordo di distribuzione con Brown Forman oltre il 2024 (scadenza attuale fissata a fine 2024), ValueTrack hatop line 2023-25 in media del 16%, con un impatto più che proporzionale su EBITDA-EBIT-utile netto. Ora prevede: Valore della produzione a 79 milioni di euro nel 2025, ovvero 17% CAGR22-25; EBITDA a 6,2 milioni di euro nel 2025, con EBITDA margin al 7,8% (-160 bps vs. 2022); indebitamento netto a 8,6-13,5-13,8 milioni di euro nel 2023-24-25.