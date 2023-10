Maioli (Credit Agricole): sistema bancario può affrontare futuro con grande solidità

Credit Agricole

(Teleborsa) - ", perché ha fatto un grande percorso di rafforzamento. Le banche italiane hanno gestito la crisi del 2008, hanno gestito la crisi dei paesi periferici, hanno gestito un flusso di credito deteriorati enorme. Inoltre, hanno risolto le crisi delle banche più fragili da sole - noi abbiamo contribuito con 450 milioni ai fondi per le banche in crisi e alcune banche le abbiamo anche acquistate - e". Lo ha affermato, CEO diItalia, nel corso di una intervista con LinkedIn Notizie Italia."Nel settore c'è stato un, anche perché era molto frammentato, e adesso le banche italiane si stanno mettendo ai primi posti nel ranking dell'innovazione tecnologica", ha aggiunto.Quindi, "il sistema sta bene e bisogna prendere atto che - anche con la collaborazione delle parti sociale, delle persone che lavorano in banca, e dei clienti che hanno accettato i cambiamenti - è".