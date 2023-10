Fed, Harker: tassi alti impediscono accesso alla casa a nuovi acquirenti

(Teleborsa) - "Sono pienamente consapevole del modo in cui lenegli ultimi 18 mesi nel tentativo di domare l'inflazione e riportarla al nostro obiettivo annuale del 2% hanno, a loro modo,". Lo ha detto, presidente della Federal Reserve Bank di Philadelphia, durante un evento della Mortgage Bankers Association in città.Harker ha detto che quando si tratta di alloggi, in base alle sue interazioni nel suo distretto, "il clima potrebbe essere cristallizzato in sette parole, che uno di questi contatti mi ha detto di recente:".Il funzionario della Fed ha spiegato che "l'aumento dei tassi di interesse non solo ha aumentato i costi di finanziamento per coloro che desiderano acquistare una casa, ma ha. È del tutto comprensibile che gli attuali proprietari di case non metteranno le loro case sul mercato e non si allontaneranno dai loro attuali mutui a basso tasso".Sul fronte della politica monetaria, ha ripetuto quanto già sostenuto di recente: "In assenza di una netta svolta in ciò che vedo nei dati e sento dai contatti e dal pubblico, credo che"."La disinflazione è in corso, i mercati del lavoro stanno raggiungendo un migliore equilibrio e l'attività economica continua a mostrare resilienza", ha spiegato, aggiungendo che "vedo una, e mi aspetto che continui, con un'inflazione che scenderà al di sotto del 3% nel 2024 e si stabilizzerà successivamente al nostro obiettivo del 2%".