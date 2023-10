Fedrigoni, Moody's conferma rating B2 con outlook stabile

Moody's

(Teleborsa) -ha confermato il long term corporate family rating (CFR) dia un livello "" conL'agenzia di rating ha scritto che, analogamente ai suoi concorrenti nel settore della carta, Fedrigoni ha assistito a un, guidato da un consistente modello di riduzione delle scorte e da pressioni inflazionistiche, con ricavi in calo del 10% su base annua a 971 milioni di euro nel primo semestre del 2023. La conferma del rating tiene conto del fatto che Fedrigoni è stata in grado di mitigare l'effetto negativo sulla redditività attraverso prezzi più alti e una ridotta capacità produttiva, beneficiando al contempo di minori costi della pasta di cellulosa che hanno portato a un margine EBITDA al 13,6%, rispetto al 14,5 % nel primo semestre 2022.Inoltre, Moody's ha considerato ladi Fedrigoni e l'assenza di importanti scadenze di debito a breve termine. Guardando al futuro, Moody's prevede una stabilizzazione della domanda che, insieme alle misure del management per compensare le sfide del mercato, consentirà a Fedrigoni di rafforzare gradualmente i suoi principali parametri di credito."Il rating è supportato principalmente dalledell'azienda in una serie di nicchie premium strutturalmente in crescita, con marchi ben consolidati, che le consentono di operare con un livello di redditività che si confronta bene con quello della maggior parte degli altri produttori di carta - si legge nel rapporto di Moody's - L'esposizione al settore dell'imballaggio e la buona diversificazione di clienti e prodotti in diversi settori riducono la ciclicità della performance operativa dell'azienda rispetto ad altri concorrenti".