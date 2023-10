MEF, operazione di concambio di titoli di Stato in Banca d'Italia

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato che il giorno 18 ottobre 2023 effettuerà un', con il metodo dell'asta marginale e con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità assegnata. Saranno offerti due titoli in emissione a fronte dell'acquisto di cinque titoli, con l'importo nominale emesso dei titoli chesaranno il BTP con scadenza 01/05/2031 (ISIN IT0001444378) e il BTP con scadenza 01/02/2037 (ISIN IT0003934657). I(oggetto del riacquisto) saranno: BTP con scadenza 30/01/2024 (ISIN IT0005454050), BTP con scadenza 30/05/2024 (ISIN IT0005499311), BTP con scadenza 15/08/2024 (ISIN IT0005452989), BTP Italia con scadenza 24/10/2024 (ISIN IT0005217770), BTP Italia con scadenza 26/05/2025 (ISIN IT0005410912).Il giorno stabilito per l'operazione, alle ore 10, verranno annunciati i prezzi dei titoli in riacquisto ammessi al concambio. Le offerte degli operatori dovranno pervenire alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria entro le ore 11 del giorno dell'asta. Saranno escluse le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Sono ammessi a partecipare al concambioNon è prevista la corresponsione di provvigioni di collocamento. Ildell'operazione è fissato per il giorno 20 ottobre 2023.