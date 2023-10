Reway Group sospesa dopo M&A. Al lavoro per riammissione

Reway Group

(Teleborsa) - Le azioni di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan (EGM) e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, sono stateannunciata venerdì sera a mercato chiuso. Reway ha infatti sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 70% del capitale sociale di, tra i principali operatori attivi nel settore della manutenzione di infrastrutture e opere civili nel settore ferroviario.Se.Gi. conta circa 100 dipendenti e riporta un, ricavi al 31 dicembre 2022 pari a oltre 50 milioni di euro e un EBITDA di 14,6 milioni di euro (margine 27,3%). L'Enterprise Value del 100% della target è fissato a 90 milioni di euro; è previsto un eventuale conguaglio prezzo connesso ad un incasso di specifici crediti, per un ammontare stimato di 47 milioni di euro.L'acquisizione, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan,. I prossimi passi sono l'approvazione del documento informativo da parte del CdA e della successiva assemblea straordinaria che verrà convocata indicativamente per il 6 novembre 2023, in occasione della quale sarà approvata l'acquisizione, essendosi già impegnato il socio controllante a esprimere voto favorevole alla delibera.Dalla società fanno sapere a Teleborsa che la sospensione da parte di Borsa Italiana è del tutto legata a questa importante operazione di M&A e di essere al lavoro per presentare il documento informativo che consentirà di