BNY Mellon, trimestrale sopra le attese grazie ad aumento tassi

Bank of New York Mellon

(Teleborsa) -ha chiuso ildel 2023 con untotale di 4,4 miliardi di dollari, in aumento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2022, con ricavi netti da interessi in crescita del 10% ed entrate derivanti dalle commissioni sono rimaste stabili. L'è stato pari a 992 milioni di euro, in crescita dell'1%. L'è stato di 1,27 dollari, in aumento del 5% e superiore agli 1,15 dollari attesi dal mercato (secondo dati LSEG)."BNY Mellon ha ottenutoe continui progressi nella costante trasformazione della nostra società - ha commentato il- Abbiamo generato un return on tangible common equity del 20% su 4,4 miliardi di dollari di ricavi, in crescita del 2% su base annua, e un margine ante imposte del 29% nel terzo trimestre"."I nostri risultati finanziari evidenziano ancora una volta l'efficacia del nostro- ha aggiunto - In un ambiente operativo in rapida evoluzione, abbiamo continuato a offrire redditività e rendimenti di capitale interessanti ai nostri azionisti, rafforzando ulteriormente il nostro capitale regolamentare e i nostri coefficienti di liquidità".