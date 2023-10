Goldman Sachs, utili 3° trimestre in calo del 33%. Pesano svalutazioni

Goldman Sachs Group

(Teleborsa) -ha riportatodi 11,82 miliardi di dollari (-1% rispetto allo stesso periodo 2022) edi 2,06 miliardi di dollari (-33%) per il terzo trimestre 2023. L'utile per azione () è stato di 5,47 dollari, rispetto a 8,25 dollari per il terzo trimestre del 2022 e 3,08 dollari per il secondo trimestre del 2023. Ilè stato del 7,1% e ildel 7,7%.Glisi aspettavano in media, secondo dati LSEG, un utile per azione di 5,31 dollari su ricavi per 11,19 miliardi di dollari."Continuiamo a compiere progressi significativi nell'attuazione delle nostre priorità strategiche e siamo fiduciosi che il lavoro che stiamo svolgendo ora ci fornisca- ha commentato il- Mi aspetto anche una ripresa continua sia dei mercati dei capitali che dell'attività strategica se le condizioni rimangono favorevoli. In qualità di leader nella consulenza su fusioni e acquisizioni e nella sottoscrizione di azioni, una ripresa dell'attività sarà senza dubbio un vantaggio per Goldman Sachs".

Le spese operative sono state di 9,05 miliardi di dollari per il terzo trimestre del 2023, il 18% in più rispetto al terzo trimestre del 2022, riflettendo maggiori spese per compensi e benefici, una svalutazione di beni immateriali di 506 milioni di dollari relativi a GreenSky e svalutazioni di 358 milioni di dollari relative a investimenti immobiliari.

I ricavi netti nella divisionesono stati di 8,01 miliardi di dollari, il 6% in più rispetto al terzo trimestre del 2022. All'interno di essa, i ricavi netti in FICC sono stati di 3,38 miliardi di dollari, il 6% in meno, mentre i ricavi netti in Equities sono stati di 2,96 miliardi di dollari, l'8% in più.I ricavi netti nella divisionesono stati di 3,23 miliardi di dollari, inferiori del 20% rispetto al terzo trimestre del 2022.