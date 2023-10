Oriente Express, Giampaolo Ottazzi sarà General Manager dei due Hotel in Italia

(Teleborsa) -, società che dal 1883 valorizza i viaggi attraverso i suoi treni di lusso e di recente, grazie alla collaborazione con Arsenale, gli Hotel categoria luxury, ha nominatodei primi due Hotel in Italia a marchio “Orient Express”:di Roma edi Venezia.Ottazzi ha unaed ha ricoperto ruoli di direzione presso importanti Hotel a Venezia, Firenze, Como come ilil Belmond Hotel Cipriani dal 2008 e l’Hotel De Russie di Roma dal 2021.L'arrivo degli Hotel Orient Express a Roma e Venezia segna una, nel promuovere la valorizzazione di asset italiani, in vista della conclusione delle attività di"Siamo felici di avviare questo percorso insieme a Giampaolo. La sua esperienza e profonda conoscenza del settore e delle città di Roma e Venezia saranno elementi essenziali per dare ancor più valore a un patrimonio storico e unico come quello di Minerva e Palazzo Donà Giovannelli", ha commentato, CEO of Arsenale., CEO Raffles & Orient Express ha dichiarato "diamo il benvenuto a Giampaolo Ottazzi, grande esperto del settore dell'ospitalità di lusso, che guiderà i nostri hotel di Roma e Venezia, la cui apertura è prevista per il 2025"