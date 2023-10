Thermo Fisher Scientific acquisirà Olink per 3,1 miliardi di dollari

Thermo Fisher Scientific

Olink Holding

(Teleborsa) -, azienda statunitense che produce strumenti per l'industria farmaceutica, ha annunciato una 26 dollari per azione ordinaria in contanti, che rappresentano un premio di circa il 74% rispetto al prezzo di chiusura delle American Depositary Shares (ADS) di Olink quotate al NASDAQ il 16 ottobre 2023, l'ultimo giorno di negoziazione prima dell'annuncio della transazione.Essendo stata approvata da entrambi i board, Thermo Fisher avvierà quindi un'offerta pubblica di acquisto per acquisire tutte le azioni ordinarie Olink in circolazione e tutte le ADS. La, inclusa la liquidità netta di circa 143 milioni di dollari.La transazione dovrebbe essere, con Olink che entrerà a far parte del segmento Life Sciences Solutions di Thermo Fisher.Nell'ambito della transazione, Summa Equity AB, il maggiore azionista di Olink e altri azionisti e dirigenti di Olink, che complessivamente detengono più delordinarie di Olink, hanno stipulatoaccettando di partecipare all'offerta pubblica.Olink è sulla buona strada per generaree, come parte di Thermo Fisher, si prevede una crescita organica a un tasso " mid-teens". Nel primo anno intero di proprietà, si prevede che la transazione avrà una diluizione dell'EPS rettificato di 0,17 dollari. Escludendo i costi di finanziamento e i costi di compensazione azionaria, si prevede che la transazione sarà accrescitiva di 0,10 dollari in quel periodo. Thermo Fisher prevede di realizzare circa 125 milioni di dollari di utile operativo rettificato da sinergie di ricavi e costi entro il quinto anno successivo alla chiusura.