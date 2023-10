Vantea SMART, approvato il Bilancio di Sostenibilità 2022

Vantea SMART

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Information Technology, ha, redatto in conformità con i GRI - Global Reporting Initiative - Sustainability Reporting Standards - e che include anche gli obiettivi SDG's - i Sustainable Development Goals (SDG's) dell'ONU - per identificare come, attraverso la propria attività, la società possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030.A garanzia del proprio impegno, nel corso dell'esercizio 2022, Vantea SMART harilasciata dalla non profit B Lab. In riferimento al tema compliance ambientale, è stata mantenuta la certificazione ISO 14001:2015 e sono stati mantenuti programmi di transizione verso fonti di energia rinnovabili e di riduzione del consumo di carta e plastica. Rispetto al tema della salute e sicurezza dei lavoratori, il Gruppo ha mantenuto la certificazione ISO 45001:2018.