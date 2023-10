Zurich Bank: "Continua la crescita nel segno delle sinergie, dell'innovazione e della formazione"

(Teleborsa) - "Conquistare un forte posizionamento nel mercato di riferimento per contribuire alla crescita e alla tutela del risparmio nel nostro Paese, valorizzando l'appartenenza ad un gruppo assicurativo leader a livello globale". Questa la, banca nata a seguito dell'acquisizione da parte di Zurich della rete di consulenza finanziaria di Deutsche Bank, che festeggia oggi un anno. "La creazione di Zurich Bank – afferma– ci permette di servire i nostri clienti, sia persone che imprese, a 360° lavorando al fianco dei nostri Agenti assicurativi con prodotti di protezione e di investimento all'avanguardia. La banca è stata pensata nel 2021, creata nel 2022 e oggi celebriamo il successo del primo anno di attività. Determinazione e velocità di esecuzione ci hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo e saranno alla base dei futuri sviluppi"."Zurich Bank ha dimostrato di saper proporre un modello di advisory d'eccellenza. Abbiamo orientato la nostra strategia di crescita – dichiara– mettendo il cliente al centro con un modello di business basato sull'architettura aperta, che sfrutta le sinergie con il settore assicurativo al fine di prosperare in qualsiasi contesto di mercato. La banca dimostra un forte impegno nell'innovazione con la digitalizzazione della propria offerta e investendo nelle risorse umane e nella loro formazione. Nei prossimi mesi contiamo di consolidare il percorso intrapreso, consci che l'innovazione, in tutte le sue accezioni, sarà la chiave per la crescita futura"."Sin dall'avvio delle attività, Zurich Bank – sottolinea la banca in una nota – si è impegnata a gestire i patrimoni dei propri clienti con la stessa diligenza e competenza con cui Zurich gestisce i propri investimenti, sfruttando le componenti di ricerca e le metodologie per la declinazione dei portafogli. Iinsieme alle tecniche di fund selection in architettura aperta, grazie ai 25 accordi distributivi con i partner di asset management – erano 15 lo scorso anno – consentono alla Banca di costruire soluzioni solide e adattabili al risparmio gestito, amministrato e assicurativo. Grazie all'esperienza dei propri consulenti e attraverso partnership solide, attualmente 12, con player finanziari e studi professionali prestigiosi, operanti nei settori dellala Banca propone un'offerta di servizi di investimento d'eccellenza, completata da una vasta gamma di servizi bancari e finanziari. A ciò si aggiunge poi la stretta sinergia con la rete di agenti assicurativi di Zurich in Italia, per una consulenza dall'approccio olistico, pronta a soddisfare le esigenze più diversificate. La Banca ha inoltre potenziato la propriacon l'obiettivo di accrescerne ulteriormente il peso nei prossimi mesi e di diventare un interlocutore unico per la pianificazione finanziaria, grazie a soluzioni altamente personalizzate. Oggi, quest'area della Banca conta oltre 70 Private & Wealth advisor dedicati, che gestiscono oltre 5 miliardi di masse. In Zurich Bank, il 50% delle masse complessive appartengono a clienti di Private Banking con oltre 500mila euro"."L'investimento nelle persone e nella crescita – si legge nella nota – si è concretizzato con il reclutamento di oltre 60 professionisti provenienti da riconosciute realtà del settore. L'attenzione ai giovani si è poi tradotta nel lancio diun progetto dedicato alle nuove generazioni di Consulenti Finanziari, che offre supporto economico e formativo per lo sviluppo professionale, oltre all'affiancamento sul territorio dei giovani talenti. La Banca ha inoltre costruito un team centrale con un'età media di circa 45 anni, con una rappresentazione femminile del 54% e un mix di esperienze e provenienze eterogeneo, dimostrando l'allineamento ai valori che animano tutto l'universo Zurich. Con oltretra i Consulenti Finanziari e gli Agenti, Zurich Bank ha confermato la volontà di valorizzare al massimo l'appartenenza al Gruppo Zurich e – spiega la banca – di fare leva sulle sinergie con il ramo assicurativo, per promuovere una corretta cultura della pianificazione finanziaria e della protezione delle famiglie e delle aziende"."L'rappresenta un pilastro fondamentale nella strategia di Zurich Bank. Innovare – prosegue la nota – significa rispondere appieno alle mutevoli esigenze dei clienti e consulenti, adottando un approccio basato sull'ascolto attento e sulla continua interazione con la rete. Nel corso degli ultimi 12 mesi, Zurich Bank ha mantenuto l'impegno di investire per migliorare, semplificare e innovare la piattaforma e introdotto nuovi servizi digitali per i clienti, puntando a offrire un'esperienza pratica, rapida e dinamica. Nell'ottica di continuare ad investire in questo percorso, Zurich Bank ha già avviato alcune significativeun punto d'incontro fisico e digitale in cui i clienti possono condurre operazioni bancarie in totale riservatezza, assistiti da un operatore in videoconferenza e totalmente paperless. Con lo stesso spirito, nel corso dell'anno sono stati inoltre lanciati, in alcuni casi creati da Zurich specificatamente per Zurich Bank: lao ancorauna nuova piattaforma per certificati pensati e studiati attraverso la tecnologia e la competenza di Financial engineering di Gruppo. Proprio le forti competenze di Gruppo – conclude la nota – consentono una ricca e frequente costruzione di strutture di rendimento diverse da quelle delle asset class tradizionali, così da sfruttare le opportunità anche in mercati laterali".