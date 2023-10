Commissione UE multa aziende farmaceutiche con 13,4 milioni per cartello

(Teleborsa) - Laha inflitto unaad Alkaloids of Australia, Alkaloids Corporation, Boehringer, Linnea e Transo-Pharm per aver partecipato ad unriguardante un importante ingrediente farmaceutico. C2 PHARMA non è stata multata poiché ha rivelato il cartello alla Commissione UE. Tutte e sei le società hanno ammesso il loro coinvolgimento nel cartello e hanno accettato di risolvere il caso, si legge in una nota.Il prodotto interessato dal cartello è la N-butilbromuro scopolamina/ioscina (SNBB), unper la produzione del farmaco antispasmodico addominale Buscopan e delle sue versioni generiche.Dall'indagine della Commissione è emerso che le sei societàdi vendita del SNBB ai clienti (distributori e produttori di farmaci generici) e di ripartire le quote. Inoltre, le aziende si sono scambiate informazioni commercialmente sensibili.È lache la Commissione sanziona une in relazione ad un principio attivo farmaceutico.Nell'ambito di questa indagine, la Commissione ha avviato un procedimento contro una, che ha deciso di non risolvere il caso. Alchem non è quindi coperta da questa decisione el'indagine proseguirà secondo la procedura standard di cartello.