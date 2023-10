Gismondi 1754, ricavi 9 mesi in crescita nonostante flessione in 3° trimestre

Gismondi 1754

(Teleborsa) -, società genovese attiva nella produzione di gioielli di altissima gamma e quotata su Euronext Growth Milan, nelha riportatopari a 2.395.409 euro, in flessione dell'8% rispetto al terzo trimestre 2023. I risultati consolidati complessivi delle vendite deisi attestano a 10.274.606 euro, pari ad una crescita del 7% rispetto ai primi 9 mesi del 2022.La flessione del terzo trimestre 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022, è stata causata sia dalla(-44% rispetto al trimestre 2022) sia dalla riduzione delle vendite del canale wholesale Europa (-22% rispetto al trimestre 2022) e del canale wholesale USA (-32% rispetto al trimestre 2022). Il tutto risulta però in parte compensato da unain crescita del 74% rispetto al trimestre 2022."Nonostante ilcausato da elementi esogeni rispetto all'azienda - mi riferisco al perdurare del conflitto Ucraino ed alla instabilità economica e sociale a livello mondiale - posso rilevare che grazie allo speciale modello di business che già ci ha sostenuto durante la pandemia (il nostro rapporto di grande vicinanza alla clientela finale) possiamo presentare un risultato in segno positivo che ci fa ben sperare, ma con la cautela necessaria, nei risultati per la fine dell'anno", ha commentato il