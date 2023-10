SACE e Crédit Agricole Italia insieme per accelerare la transizione sostenibile delle imprese italiane

Crédit Agricole Italia

(Teleborsa) -rafforzano la collaborazione, con l’obiettivo di accelerare ladel nostro Paese, supportando le imprese italiane nei loro investimenti volti a ridurre l’impatto ambientale. La partnership consentirà a Crédit Agricole di mettere a disposizione delle aziende la garanzia di SACE per le loro progettualità finalizzate allae adattamento ai, prevenzione e riduzione delle attività inquinanti, protezione delle risorse idriche e marine, salvaguardia e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi, mobilità sostenibile e circular economy, in linea con ile con ladefinita dall’Unione Europea.Le imprese - società di capitali con fatturato fino a– potranno beneficiare della Garanzia Green di SACE all'80%, rilasciata a condizioni di mercato, attraverso un processo totalmente standardizzato e digitalizzato.Per rendere ancor più accessibile lo strumento della, SACE ha semplificato e ulteriormente digitalizzato il processo, migliorando la customer experience anche grazie a un portale dedicato. Tra le novità introdotte, una maggiore flessibilità dei finanziamenti, tra cui la possibilità di avere erogazioni multiple. Le nuovealla Garanzia Green rappresentano un ulteriore importante passo nel percorso di trasformazione digitale che SACE sta portando avanti, in linea con la strategia e gli obiettivi del. Inoltre, le modifiche introdotte allo strumento agevoleranno e accelereranno la sigla di nuove convenzioni green.“Le aziende che investono in sostenibilità sono più competitive e resilienti e questo vale in particolare per le PMI, che sono un pilastro del nostro piano industriale INSIEME2025 – sottolinea, Chief Business Officer di SACE –. Con la nostra Garanzia Green, noi di SACE abbiamo già supportato circa 500 progetti in Italia per un valore totale di oltre 11 miliardi di euro e siamo impegnati ogni giorno nel sostenere gli investimenti utili ad accelerare i processi di transizione sostenibile in tutte le sue fasi, dalla gigafactory per la produzione di pannelli solari a quella per le batterie al litio, dallo sviluppo di nuovi data center, all’agricoltura verticale, fino al recupero della CO2. Siamo, quindi orgogliosi di questo accordo con Crédit Agricole Italia, che si aggiunge alle diverse partnership che abbiamo siglato e stiamo siglando con il mondo della finanza per rafforzare il nostro impegno a sostegno della transizione ecologica italiana”.Ladimostra come Crédit Agricole Italia si ponga quale partner di fiducia per tutte quelle imprese che, con approccio aperto e sistemico, riconoscono nella transizione verso modelli di business sostenibili un valore essenziale per la loro crescita, anche in ottica di ritorno economico di lungo periodo.“La collaborazione con Sace testimonia il ruolo di primo piano che Crédit Agricole Italia ricopre nell’affiancare e supportare le imprese lungo il percorso verso la loro transizione ecologica, mediante numerosi strumenti dedicati, in grado di dare una risposta concreta in uno scenario in continua evoluzione” - dichiaraCondirettore Generale Crédit Agricole Italia. “Riteniamo che la valorizzazione dei territori, la promozione di comportamenti virtuosi da parte delle aziende e l’incremento della digitalizzazione attraverso investimenti in nuove tecnologie siano le direttrici per lo sviluppo e la crescita del Paese”.