Tikehau Capital, masse in gestione salgono a 41,4 miliardi al 30 settembre

Tikehau Capital

(Teleborsa) -, colosso francese dell'asset management, ha chiuso icon 41,4 miliardi di euro di(+14% anno su anno). Nel corso del terzo trimestre, la società ha beneficiato della continua espansione e del rafforzamento delle attività in tutte le regioni e per tutte le tipologie di clienti, con unapari a 1,4 miliardi di euro (+31% rispetto al terzo trimestre del 2022) e a 4,7 miliardi di euro da inizio anno a oggi (+10% rispetto YTD 2022)."Anche in questo trimestre, Tikehau Capital si è focalizzata sull'implementazione della propria strategia con fiducia e attenzione - hanno commentato i co-fondatori- L'incertezza dell'attuale contesto di mercato genera ostacoli e opportunità per la società, in tutte le sue attività, purché si rimanga ben concentrati sulla disciplina d'investimento, come abbiamo sempre fatto"."Con l'espansione della nostra piattaforma, cogliamo i benefici del nostro, incentrato sugli investimenti tematici e sulla protezione dai rischi di downside, offrendo ai nostri clienti e ai nostri shareholder interessanti rendimenti corretti per il rischio", hanno aggiunto.Grazie a una solida pipeline di raccolta e di impiego di fondi e all'avvio di diverse strategie di punta, la società èper le attività di asset management entro la fine del 2023 e conferma i target per il 2026.