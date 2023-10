Chiusura di settimana in netto calo per i Listini europei

Nexi

(Teleborsa) -. A pesare sul sentiment degli investitori sono state le, lestatunitense (che ha confermato i progressi nella riduzione dell'inflazione, ma non ha escluso una ulteriore stretta se l'economia dovesse rivelarsi troppo forte) eA Milano spicca il rialzo di(dopo nuove indiscrezioni stampa secondo cui CVC non sarebbe l'unica società di private equity interessata a fare un'offerta) e l'andamento opposto di due importantiscende dopo aver registrato ricavi in calo nei primi nove mesi del 2023, mentresale dopo aver alzato nuovamente la guidance per fine anno.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,059. L'continua gli scambi a 1.995,4 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,07%. Vendite diffuse sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 89,08 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +202 punti base, con ilche si posiziona al 4,90%.pesante, che segna una discesa di ben -1,64 punti percentuali, seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,30%, e seduta negativa per, che scende dell'1,52%., ilè in calo (-1,4%) e si attesta su 27.357 punti in chiusura: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, ilha perso l'1,39%, terminando la seduta a 29.138 punti. Negativo il(-1,11%); come pure, depresso il(-1,53%).Ilnella seduta del 20/10/2023 è stato pari a 2,29 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 2,1 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,65 miliardi di azioni, rispetto ai 0,53 miliardi precedenti.di Milano, troviamo(+2,54%) e(+0,59%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,22%. Sensibili perdite per, in calo del 4,65%. In apnea, che arretra del 3,97%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,67%.del FTSE MidCap,(+4,82%),(+1,42%),(+1,01%) e(+0,95%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,48%. Tonfo di, che mostra una caduta del 4,96%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,70%. Scende, con un ribasso del 4,30%.