ELTI, prima Assemblea Generale sotto la presidenza di Dario Scannapieco

(Teleborsa) - I rappresentanti dell'si sono riuniti a Praga per l'undicesima Assemblea generale dell'ELTI, ospitata dallae presieduta per la prima volta dal presidenteL'Assemblea generale dell'Associazione che riunisce le CDP europee ha rappresentato un momento fondamentale per discutere le prime iniziative volte ad attuare la nuova strategia, che mira a rafforzare la presenza di ELTI in Europa e a riaffermare l'importanza delle NPBI (National Promotional Banks and Istitutions) favorendo gli investimenti di lungo termine.L'evento, a cui hanno partecipato iè stata un'occasione di confronto e discussione sulle migliori pratiche di cooperazione tra le NPBI, individuando soluzioni e strumenti condivisi per affrontare le prossime sfide di rilevanza strategica per l'Unione Europea. Nel corso dell'incontro si è riflettuto anche su come promuovere l'inclusività dell'Associazione favorendone l'estensione a nuovi membri, con l'obiettivo di rendere ELTI sempre più espressione della voce di tutti i Paesi dell'Unione e più efficace strumento al servizio delle Istituzioni europee.Durante la due giorni è stata infine propostala creazione di un gruppo di discussione tra i capi economisti dei membri dell'ELTI con l'obiettivo di individuare le nuove sfide poste dall'attuale contesto macro-economico e geo-politico europeo ed elaborare soluzioni condivise da sottoporre all'attenzione delle istituzioni europee."L'Associazione ELTI, che comprende 31 banche ed istituti nazionali di promozione e istituzioni europee, – ha dichiarato– si è riunita in occasione della sua 11esima Assemblea generale per riaffermare l'impegno comune per favorire la crescita finanziaria inclusiva dell'Europa. I membri di ELTI sono oggi sempre più attori chiave per la ripresa e la crescita dell'UE e dei Paesi partner, facilitando lo scambio di risorse tra il settore pubblico e quello privato, promuovendo le sinergie tra i membri per dare vita a progetti innovativi e sostenibili e collaborando con le istituzioni dell'UE nell'attuazione di diversi programmi europei".