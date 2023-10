Intesa prevede tassi BCE fermi a ottobre

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Gli analisti disi attendono che la Banca centrale europea () lasci ialla riunione del 26 ottobre. La nuova informazione sugli aspetti determinanti per la decisione (inflazione sottostante, dati rilevanti per le prospettive di inflazione, trasmissione della politica monetaria) "di metà settembre", si legge in una nota della Direzione Studi e Ricerche."Al contrario, i", viene aggiunto.Anche l'indirizzo sui tassi ufficiali dovrebbe restare invariato: la BCE ribadirà che il mantenimento dei tassi ai livelli attuali per un periodo sufficientemente lungo fornirà un contributo sostanziale a un tempestivo ritorno dell'inflazione al 2%. "In sostanza, senza escludere eventuali aumenti,", si legge nella nota firmata dall'economista Luca Mezzomo.