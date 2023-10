Sciopero di oggi: cancellati diversi voli, con disagi per pendolari e viaggiatori

(Teleborsa) - Ancora in corsoAdl, Cub, Sgb, Si Cobas, con l'adesione di Cub Trasporti, Usi Cit, Usi, Usi Educazione, Cub Sanità, Flai Trasporti e Servizi. Dai trasporti alla sanità alla scuola allo smaltimento dei rifiuti,Cancellati diversi voli, con disagi per pendolari e viaggiatori che usano treni e mezzi pubblici locali.Si sono registrati diversi disagi nella giornata di oggi, venerdì 20 ottobre, già a partire dalla serata di ieri. Dalle 21.00 di ieri sera, giovedì 19 ottobre, è scattato. A fermarsi sono i lavoratori di aerei, treni, bus, metro e tram, ma anche il settore scolastico e le autostrade. Come sempre, ci sono delle fasce garantite, che variano da regione a regione, ma che tendenzialmente permettono lo spostamento della prima mattinata (dalle 7.00 alle 9.00) e nel tardo pomeriggio (dalle 17.00 alle 21.00).Per quanto riguarda i treni, come fatto sapere da Fs,. Dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00, sono garantiti i treni regionali. Al di fuori di queste fasce orario, possono esserci limitazioni o soppressioni. Lo sciopero interessa anche i treni di Italo Ntv.Sul fronte deiinvece la compagnia aerea ITA Airways ha cancellato 20 voli nazionali.Nel trasporto locale,la protesta interessa le linee di Atac e Roma Tpl. Oggi il servizio è stato assicurato solo dall'inizio delle corse diurne fino alle 8.29 e poi dalle 17.01 alle 19.59.L'adesione complessiva del personale Atac allo sciopero generale di oggi, rilevata in mattinata,. Così in un comunicato Roma Servizi per la Mobilità.A Milano, mentre i mezzi di superficie sono stati garantiti fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18, secondo quanto riferito dall'Azienda dei trasporti milanesi (Atm).Per quanto riguarda il trasporto pubblico agestito dalla municipalizzata Amt il servizio della metropolitana risulta regolare, mentre l'azienda registraCirca gli impianti di trasporto pubblico verticale a Genova è ferma solo la cremagliera di Granarolo, aperti tutti gli altri impianti. Il servizio della ferrovia Genova-Casella risulta regolare.