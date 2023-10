Banca Sistema, Intermonte taglia target price e conferma Outperform

Intermonte

Banca Sistema

(Teleborsa) -ha abbassato ilsu, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, aper azione (da 1,65 euro) e confermato laa "". La revisione del giudizio è arrivata in vista della presentazione dei risultati del, previsto "leggermente in calo", risentendo ancora della compressione dei margini NII sui costi di finanziamento.Gli analisti evidenziano che Banca Sistema presenterà un. Per il momento, stanno leggermente riducendo le previsioni per il 2023 e, in misura minore, per il 2024. Inoltre, hanno rivisto le stime di EPS del 7% per il 2023 a causa del debole NII, parzialmente compensato da minori costi e minori accantonamenti."Riteniamo che ilsarà la presentazione del nuovo piano industriale, che fornirà maggiore visibilità sui risultati del 2024 e sugli obiettivi principali - si legge nella ricerca - Per questo motivo rivediamo leggermente l'EPS 2024 (-4,7%) e manteniamo sostanzialmente invariata la nostra stima per il 2025 (-0,7%)".