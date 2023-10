S&P riporta rating Grecia a livello investment grade

S&P Global Ratings

(Teleborsa) -ha. Si tratta della prima mossa di questo tipo da parte di una delle tre grandi agenzia di rating da quando il paese è stato scosso da una crisi del debito più di dieci anni fa. La decisione di venerdì sera colloca la Grecia a".Il ritorno a un livello investment grade era già stata sancito da alcune: la giapponese Rating and Investment Information, la tedesca Scope Ratings e la canadese DBRS Morningstar."Ilha posto la traiettoria fiscale della Grecia su un percorso di deciso miglioramento", ha affermato S&P in una nota, aggiungendo che "supportato da una ripresa economica molto rapida, il governo greco è stato in grado di superare regolarmente i propri obiettivi di bilancio nonostante il graduale aumento dei trasferimenti sociali".La Grecia deve avere un minimo di BBB- o equivalente da due delle tre principali società di rating per essere riammessa negli