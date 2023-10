Energia: il "pesce d'aprile" dell'ENEA nel volume dell'Accademia della Crusca

(Teleborsa) - Anche un pesce d'aprile può diventare uno strumento efficace per spiegare al grande pubblico concetti tecnico-scientifici complessi. È quanto sostiene il linguista e accademico della Crusca Marco Biffi nel volume "L'italiano e la sostenibilità", scritto insieme a Maria Vittoria Dell'Anna e Riccardo Gualdo. Ilè disponibile gratuitamente in formato elettronico fino al 22 ottobre in occasione della XXIII settimana della lingua italiana nel mondo attualmente in corso.