Germania, indice GFK novembre peggiora a -28,1 punti

(Teleborsa) - Peggiora e delude le attese la. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a, rispetto al -26,7 di ottobre (dato rivisto da un preliminare di -26,5). La lettura è peggiore delle attese degli analisti, che erano per un livello del sentiment a -26,6 punti.Migliorano le aspettative sulla, con l'indicatore che sale di 1 punto a quota -2,4 punti. Sale anche l'indicatore sulla, che si porta a -16,3 punti (da -16,4). Quello sulle aspettative deiscende di 4 punti a -15,3 punti."Con il terzo calo consecutivo, le speranze di una ripresa della fiducia dei consumatori quest'anno devono finalmente essere messe a tacere - spiega Rolf Bürkl, esperto di consumi presso GFK - In Germania i prezzi elevati dei generi alimentari indeboliscono soprattutto il potere d'acquisto delle famiglie, quindi quest'anno i".