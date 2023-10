Giglio Group, assemblea deciderà su aumento di capitale fino a 5 milioni

Giglio Group

MIT SIM

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto, ha comunicato che l'convocata per il 17 novembre 2023 si esprimerà su unche si potrà realizzare: per una parte a seguito di delibera assembleare mediante ricorso ad una procedura di private placement rispondente alla prassi di mercato, ivi inclusa, eventualmente, quella di, valutata con il supporto dialla quale è stato conferito l'incarico di advisor e arranger dell'operazione; per una seconda parte, in caso di mancata sottoscrizione integrale entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023, attraverso l'esercizio della delega con le modalità che saranno ritenute più opportune in relazione al contesto di mercato dal CdA.L'aumento di capitale sarà rivolto sia ad investitori qualificati o istituzionali, sia, in ogni caso, a tutti i soggetti che hanno presentato, vincolanti o non vincolanti, incluse le società; Meridiana si è impegnata a garantire, qualora non aderissero altri investitori, l'aumento di capitale sino alla misura massima di 3 milioni di euro, come già indicato nella relazione finanziaria semestrale.