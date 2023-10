Mondo TV, sottoscritto accordo con MI MEDIA per Meteoheroes

Mondo TV

(Teleborsa) -ha sottoscritto un accordo con MI MEDIA INTERNATIONAL, un importante distributore asiatico, per il piazzamento della serie animata Meteo Heroes in Brunei.L'accordo definitivo riguarda i diritti freetv, internet, mobile per i prossimi tre anni a fronte del pagamento di una "flat fee".Questo accordo - spiega una nota - ribadisce il grande successo della serie Meteoheroes, co-prodotta con Meteo Operations Italia, serie che punta a sensibilizzare i ragazzi sul tema dei cambiamenti climatici ed ambientali, anche sul mercato asiatico.