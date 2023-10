Talea Group, ricavi 9 mesi salgono a 106,6 milioni di euro

Talea Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e nata dal rebranding di Farmaè, ha chiuso i primiconpari a 106,6 milioni di euro, in aumento del 26,5% rispetto al medesimo periodo del 2022 (ricavi consolidati non adjusted pari a 102,7 milioni di euro, in aumento del 26,4%).Glisono cresciuti del 20,5% arrivando a 2 milioni e 289 mila nei primi nove mesi del 2023, rispetto a 1 milione e 900 mila registrati nello stesso periodo dell'anno precedente (inclusivi degli ordini sull'online e dei negozi fisici). Ilè stato pari a 10 milioni e 827 mila, in crescita del 20,6%."Prosegue la crescita del gruppo sul mercato, che conferma, da un lato, una risposta positiva alla nostra proposta commerciale e, dall'altra, l'efficacia della nostra strategia che, diversificando la value proposition verso la clientela, ci ha permesso di affermare una leadership indiscussa nei settori di salute, benessere e bellezza della persona, consentendoci di conquistare nuove quote di mercato", ha commentato l'