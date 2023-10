Banca Progetto, utile 9 mesi a 55,7 milioni: superato intero 2022

(Teleborsa) -, banca digitale specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, ha chiuso idel 2023 con unpari a 55,7 milioni di euro, in crescita del 21,2% rispetto ai circa 46 milioni di euro dei primi nove mesi del 2022.Tra gli altri dati, ilè pari a 8,1 miliardi di euro (vs 6,7 miliardi di euro a fine 2022, ilal 19% (17% a fine 2022), costo del rischio annualizzato allo 0,9% (0,7% al 31 dicembre 2022) e il net NPE ratio a circa il 2% (stabile rispetto al dato di fine 2022)."I risultati al 30 settembre 2023 confermano il trend di crescita della banca,- ha commentato l'- La progressione sui volumi di finanziamenti alle PMI rimane sostenuta, con un'offerta di prodotti ora arricchita dal factoring, a testimonianza della nostra grande attenzione verso i bisogni delle imprese: quasi l'80% del credito erogato sostiene infatti i loro progetti di investimento, di cui una parte rilevante nell'ambito della transizione ecologica"."Sul fronte della, grazie alla, crescono i volumi sia della clientela privata che istituzionale, beneficiando anche dell’ultima operazione di cartolarizzazione finalizzata nel mese di agosto", ha aggiunto.Lain Italia, Germania, Spagna e Olanda si attesta a circa 5,2 miliardi di euro al 30 settembre 2023, in crescita del 18% rispetto ai 4,4 miliardi di euro a fine 2022.