Digitouch, ricavi a 41,8 milioni (+4,5%) e utile netto +12%

(Teleborsa) - Digitouch , Cloud Marketing Company quotata su Euronext Growth Milan attiva nei servizi di marketing, tecnologia ed e-commerce, ha chiuso il 2025 con ricavi totali a 41,8 milioni di euro (+4,5% rispetto ai 40 milioni del 2024), EBITDA adjusted a 7,8 milioni (+3%, margin 18,6%) e utile netto a 1,86 milioni (+12%). L'EBIT migliora del 3% a 4,34 milioni. La posizione finanziaria netta migliora del 6% a 7,9 milioni da 8,4 milioni.



Il 2025 segna anche il ritorno alla crescita della divisione Marketing, dopo cinque semestri di contrazione, con un'accelerazione dell'11% nel secondo semestre rispetto al primo. Anche l'e-commerce segna +37% nel secondo semestre. Nel corso dell'anno il gruppo ha acquisito il 100% di Mobilesoft (ora Digitouch Fintech Solutions), si è aggiudicato lotti della gara servizi data management per la Pubblica Amministrazione e ha completato l'acquisizione e fusione di Progetto Immagine in Digitouch Marketing. Gli investimenti in asset proprietari basati su AI si sono attestati tra il 3% e il 4% del fatturato.



Il consiglio propone un dividendo di 0,033 euro per azione (+10% rispetto al 2024), con stacco cedola il 22 giugno 2026.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

Condividi

```