Wall Street a due velocità. Giù il Nasdaq con crollo Alphabet

(Teleborsa) -condizionata dall'. Ieri i risultati sopra le attese dihanno spinto al rialzo gli indici, che oggi sono appesantiti da, società madre di Google, dopo che il suo business del cloud ha registrato la crescita più lenta in almeno 11 trimestri. Meglio invece, che ha superato le aspettative per i risultati del primo trimestre in tutti i segmenti, compreso il business del cloud.Restando sui, spunti sono arrivatida(ha ridotto la perdita trimestrale ma ha abbassato la guidance sulle consegne del 737),(ha registrato una trimestrale positiva grazie alla domanda prodotti di copertura) e(ha aumentato la guidance dopo un forte terzo trimestre).Non ci sono grandi spunti dai. Le richieste dihanno continuato a scendere, con i tassi ancora in salita, mentre altre indicazioni arrivano dalle vendite di case nuove a settembre e dalle scorte settimanali di greggio in giacenza presso le imprese.Nessuna indicazione sulla politica monetaria daiamericana, che sono entrati nel periodo di blackout prima della decisione sui tassi di interesse del 1° novembre.Guardando ai, ilsi attesta a 33.188 punti, mentre, al contrario, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.220 punti. In ribasso il(-1,21%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,68%.