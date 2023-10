Leasing, nei primi 9 mesi dell'anno stipulato a 25,1 miliardi (+11,7%)

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi dell’anno losegna un +11,7% rispetto allo stesso periodo del 2022, con un volume di oltre, confermando il trend di crescita iniziato nel 2021 (+25,6% sul 2020) e proseguito nel 2022 (+9,7% sul 2021, con 31,5 miliardi di erogato, l’importo più elevato registrato dal 2008). Ilha finanziato 4,7 miliardi di nuovi investimenti, di cui 2,9 miliardi su beni del Piano Industria 4.0. L’incidenza del leasing sul totale Nuova Sabatini, raggiunge il 70% del totale. Sono alcuni dei numeri presentati da, il Salone del Leasing organizzato da, che si è concluso oggi a Milano con gli approfondimenti su “” e “”.Il(veicoli industriali, commerciali e autovetture) registra un balzo del +34%, con il leasing e NLT (noleggio a lungo termine) che crescono più delle immatricolazioni, portando così la loro penetrazione a quasi il 30%. Finanziata da leasing e NLT un’autovettura green su tre immatricolate.Lo, in flessione con un -13,5%, risente delle politiche monetarie restrittive della UE. In testa alla classifica per importo dei beni si trovano i macchinari non targati per l’edilizia civile e stradale, le macchine utensili per asportazione e deformazione e i macchinari per l’agricoltura, foreste e pesca. Si segnala la crescita dei macchinari per l’industria chimica e farmaceutica (+6,7%) e le apparecchiature ottiche e strumenti di precisione (+39,2%).Complessivamente in flessione, ilregistra la consistente crescita (+7,9%) del segmento “da costruire” con taglio superiore ai 2,5 milioni di euro. Triplica il volume delAssilea, presentando i risultati dello studio realizzato da KPMG, ha inoltre stimato che oltre agli incentivi previsti dal, il leasing può veicolare nel sistema economico del Paese ulteriori risorse fino anel quadriennio 2023-2026. Per questo, ha aggiunto l'Associazione, c'è un confronto con il Governo per ottenere il pieno riconoscimento del leasing come strumento di finanziamento in tutte le misure del PNRR.