Netanyahu alla Nazione: "Ci prepariamo per invasione Gaza"

(Teleborsa) -annuncia al suo Paese e al mondo che l'unica via per eliminare Hamas e liberare gli ostaggi è entrare nell'enclave palestinese, dice parlando alla Nazione il Premier che per la prima volta accenna anche alle sue responsabilità per gli attacchi del 7 ottobre: "Tutti - ha ammesso - dovranno dareMa solo dopo laIl mio compito ora è, ha assicurato Netanyahu in tv dopo che negli ultimi giorni si sono moltiplicate ipotesi e speculazioni sui motivi dello slittamento dell'invasione che sembrava imminente subito dopo gli attacchi di Hamas. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe accettato il rinvio per consentire agli Usa di dispiegare una decina di sistemi di difesa aerea per proteggere le truppe americane nella regione da missili e razzi, viste le ripetute minacce iraniane e dei suoi alleati Hezbollah libanesi. L'attesa - secondo il quotidiano americano - dovrebbe durare fino a quando tutto sarà pronto, forse già alla fine della settimana. Da Washington Joe Biden ha fatto sapere diIntanto, Roma non nasconde preoccupazione per la delicata situazione in Medio Oriente che - come ha sottolineato la Premier Meloni -Ieri, intanto, l'aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglioin vista del Consiglio europeo che ribadirà