Air France-KLM, risultati in forte crescita nel 3° trimestre

Air France-KLM

(Teleborsa) -ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con un, in aumento rispetto ai 500 milioni dell'anno precedente. Nel trimestre la compagna ha, in aumento del 7,6%, mentre idi euro ed il risultato operativo a 1,3 miliardi."Air France-KLM ha registrato un, caratterizzato da risultati notevoli. Questa performance è stata trainata dalla", ha spiegato il Ceo, aggiungendo "nel corso del trimestre abbiamo anche compiuto progressi significativi sulla nostra tabella di marcia strategica sostenibile". Air France-KLM infatti intende portare avanti una ed ha effettuato un, un velivole più efficienti nel consumo di carburante e più silenzioso.La compagnia ieri aveva anche annunciato di aver raggiunto un a, contabilizzato come quasi-equity, con la possibilità per Apollo di aumentare l'importo nominale fino a 1,5 miliardi di euro in totale, prima della chiusura. Una affiliata operativa di Air France-KLM deterrà il marchio e la maggior parte dei contratti dei partner commerciali relativi al programma fedeltà Flying Blue. I fondi gestiti da Apollo sottoscriveranno obbligazioni perpetue emesse da questa affiliata operativa dedicata. Il finanziamento sarà contabilizzato come patrimonio netto secondo gli IFRS e non avrà effetti diluitivi per gli azionisti.