Chevron, cala l'utile nel terzo trimestre

Chevron

Dow Jones

colosso petrolifero statunitense

indice americano

gigante oil di San Ramon

(Teleborsa) - Si muove in ribasso il titoloche passa di mano in perdita del 5,91%.Il colosso petrolifero ha chiuso il terzo trimestre 2023 con un utile di 6,526 miliardi di dollari, in netto calo rispetto a 11,231 miliardi del terzo trimestre 2022. L'utile per azione adjusted si è attestato a 3,05 dollari contro i 3,75 dollari del consensus LSEG.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 143,4 USD. Prima resistenza a 149,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 141,3.